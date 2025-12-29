< sekcia Regióny
DRÁMA PRI SABINOVE: Muž zbil ženu a vyhrážal sa, že ju a deti pozabíja
Ak sa mužovi vina preukáže, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody až na tri roky, pretože skutok bol spáchaný na chránenej osobe.
Autor TASR
Sabinov 29. decembra (TASR) - Trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania vedie poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Sabinove v súvislosti s incidentom, ku ktorému došlo v sobotu (27. 12.) popoludní v obci Ostrovany. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, 36-ročný muž sprvu fyzicky napadol svoju ženu, bil ju, vykrúcal jej ruky a vyhrážal sa, že ju i deti pozabíja, dom podpáli.
„Keďže takéto správanie muža voči svojim blízkym sa opakovalo, mali strach o svoje životy, o svoje zdravie. Policajná hliadka po príchode do rodinného domu agresívneho muža obmedzila na osobnej slobode, bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ povedala Ligdayová s tým, že ak sa mužovi vina preukáže, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody až na tri roky, pretože skutok bol spáchaný na chránenej osobe.
