< sekcia Regióny
Vražda na Spiši: Zomrel 64-ročný muž
Prípad prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, vykonáva všetky potrebné procesné úkony smerujúce k objasneniu tohto závažného skutku.
Autor TASR
Hniezdne 19. augusta (TASR) - Polícia vyšetruje obzvlášť závažný zločin vraždy, ku ktorému došlo na severnom Spiši. Násilnou smrťou zomrel 64-ročný muž v obci Hniezdne neďaleko Starej Ľubovne. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ho našli v jednom z rodinných domov bez známok života v pondelok (18. 8.) vo večerných hodinách.
„Z doposiaľ získaných informácií išlo o násilné úmrtie. Prípad prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, vykonáva všetky potrebné procesné úkony smerujúce k objasneniu tohto závažného skutku,“ uviedla hovorkyňa s tým, že krajský vyšetrovateľ na prípade intenzívne pracuje. Vzhľadom na závažnosť činu nie je možné zatiaľ poskytnúť bližšie informácie.
„Z doposiaľ získaných informácií išlo o násilné úmrtie. Prípad prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, vykonáva všetky potrebné procesné úkony smerujúce k objasneniu tohto závažného skutku,“ uviedla hovorkyňa s tým, že krajský vyšetrovateľ na prípade intenzívne pracuje. Vzhľadom na závažnosť činu nie je možné zatiaľ poskytnúť bližšie informácie.