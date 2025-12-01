Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: Polícia vyšetruje zrážku autobusu s opitým kolobežkárom

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

U vodiča autobusu skončila dychová skúška na alkohol s negatívnym výsledkom.

Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Bratislavskí dopravní policajti vyšetrujú nehodu kolobežkára s autobusom. Kolobežkárovi po nehode namerali 1,35 promile. U vodiča autobusu skončila dychová skúška na alkohol s negatívnym výsledkom. Nehoda sa stala v piatok (28. 11.) po 16.00 h v blízkosti zástavky mestskej hromadnej dopravy (MHD) Jungmannova. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

„Podľa doterajších informácií tu pred idúcim autobusom MHD v jazdnom pruhu išiel vodič elektrickej kolobežky, ktorý vodiča autobusu mal vybrzďovať a blokovať. Vodič autobusu následne kolobežkára obišiel, avšak pri zaraďovaní sa do jazdného pruhu došlo k zrážke zadnej časti autobusu s kolobežkárom,“ priblížil Szeiff. Kolobežkár podľa neho spadol a utrpel viaceré zranenia, ktoré si vyžadovali jeho prevoz do nemocnice.

Presné príčiny a okolnosti, za ktorých k nehode prišlo, ako aj konanie a spôsob jazdy oboch účastníkov sú predmetom vyšetrovania policajtov Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave, uviedol Szeiff.

Pripomenul, že na Slovensku platí nulová tolerancia výšky hladiny alkoholu v dychu, respektíve v krvi u vodičov. V zmysle zákona však toto neplatí pre cyklistu či vodiča kolobežky s pomocným motorčekom, ak množstvo alkoholu nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri dychovej skúške. „V tomto konkrétnom prípade však hodnota zisteného alkoholu u vodiča bola vyššia,“ podotkol hovorca.


