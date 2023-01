Polícia vyšetruje zrážku cyklistu s chodkyňou v Petržalke

Bratislava 2. januára (TASR) - Bratislavskí policajti objasňujú zrážku medzi 70-ročným cyklistom elektrobicykla a 57-ročnou chodkyňou, ktorá sa stala v piatok (30. 12.) na Viedenskej ceste v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Na sociálnej sieti o tom informujú bratislavskí krajskí policajti.



"Podľa doposiaľ zistených informácií došlo ku zrážke tak, že 70-ročný vodič jazdil na elektrobicykli značky MTF po Viedenskej ceste smerom od Starého mosta na Most SNP po cyklistickej komunikácii v pravom jazdnom pruhu, pričom následne narazil do chodkyne, ktorá v dôsledku zrážky padla na zem," priblížila polícia.



Dychovou skúškou na prítomnosť alkoholu zistili u cyklistu hodnotu 0,45 mg/l, čo predstavuje 0,94 promile. "Zranená chodkyňa utrpela ľahkú ujmu na zdraví, a preto bola prevezená do nemocnice na ošetrenie. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania," uzavrela polícia.