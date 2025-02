Zrážka v Košiciach: Jeden z vodičov mal pozitívny test na drogy

Košice 18. februára (TASR) - Polícia vyšetruje čelnú zrážku dvoch áut, ku ktorej došlo v pondelok (17. 2.) večer v Košiciach v úseku Detská železnica - Cesta na Jahodnú. Zranenia pri nej utrpeli dvaja ľudia. Ako pre TASR uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, jeden z vodičov mal pozitívny orientačný test na drogy.



"Podľa doterajších zistení 35-ročný vodič z Košíc viedol vozidlo zn. Škoda Octavia v smere na Košice, pričom z doposiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismeru, kde narazil do vozidla zn. Kia, ktoré viedol 26-ročný vodič z Gelnického okresu," uviedla.



Po čelnom náraze došlo aj k požiaru. "Po príchode k miestu dopravnej nehody sa osoby z vozidiel nachádzali na krajnici cesty a havarované vozidlá horeli. Cesta bola počas hasenia požiaru uzatvorená a na miesto udalosti sa následne dostavil zisťovateľ príčin vzniku požiaru," informovali košickí krajskí hasiči na sociálnej sieti.



Podľa Danky Capákovej z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby oboch vodičov po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice. Mésarová spresnila, že Košičan podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ľahké zranenia s predbežnou dobou liečenia do desiatich dní a druhý vodič ľahké zranenie, ktoré si vyžiadalo jednorazové ošetrenie.



Dychové skúšky boli u oboch negatívne. Vodičovi z Košíc po pozitívnom orientačnom teste na drogy odobrali biologický materiál. O ďalšom postupe bude rozhodnuté na základe výsledkov toxikologického vyšetrenia. Vodičský preukaz mu na mieste zadržali a ďalšiu jazdu zakázali.



Predbežná škoda bola podľa polície vyčíslená na 10.000 eur. Bližšie okolnosti, presná príčina vzniku dopravnej nehody a miera zavinenia jej účastníkov je predmetom objasňovania.