Polícia vyzýva ľudí, aby do Nitry radšej necestovali

Nitra 4. januára (TASR) - Nitrianska polícia sprísni od utorka (5. 1.) kontroly zamerané na potrebu cestovania do mesta. Cieľom je obmedziť počet ľudí v Nitre a tým znížiť riziko prenosu ochorenia COVID-19.



Polícia pristúpila k tomuto kroku pre vážnu epidemiologickú situáciu. „Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre vyzýva občanov, aby dodržiavali aktuálne protiepidemiologické opatrenia s dôrazom na zákaz vychádzania a do Nitry necestovali,“ vyzvala polícia.



V prípade, že niekto dochádza do Nitry do zamestnania alebo za podnikaním, musí si zabezpečiť potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný dokument. „Tým potom môže preukázať nutnosť svojej cesty,“ informovala polícia.