Polícia vyzýva na ohlásenie vojnových zločinov

Košice 17. júna (TASR) - Polícia v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyzýva na ohlásenie vojnových zločinov ak bol niekto ich obeťou či svedkom. Obrátiť sa možno na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) – odbor Východ so sídlom na Rampovej ulici v Košiciach, ktorá má na starosti vyšetrovanie vojnových zločinov, genocídy a zločinov proti ľudskosti.



"Ide o takzvané vojnové zločiny, ktoré je možné na Slovensku vyšetrovať a stíhať aj v prípade, že ich spáchali v iných krajinách cudzí štátni príslušníci," uvádza polícia s tým, že kľúčovou úlohou NAKA je identifikovať očitých svedkov, ako aj obete, ktoré by boli schopné usvedčiť páchateľov týchto činov.



Podľa polície sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine orgány činné v trestnom konaní z viacerých európskych krajín spoločne snažia zistiť, ako možno vojnové zločiny vyšetrovať. "Slovenská polícia je súčasťou tohto úsilia a snaží sa dostať do kontaktu s osobami, ktoré mohli byť svedkami alebo obeťami vojnových zločinov," dodáva. Pripomína, že vojnoví zločinci mohli takéto činy spáchať sami alebo pomohli k ich spáchaniu niekomu inému.



Vojnový zločin je podľa polície čin spáchaný v ozbrojenom konflikte v rozpore so základnými pravidlami vedenia vojny v medzinárodnom práve. Ako príklad uvádza zabíjanie civilistov a vojnových zajatcov, mučenie, sexuálne útoky, branie rukojemníkov, využívanie detí ako vojakov, rozsiahle drancovanie alebo ničenie majetku, útoky na civilistov, používanie zakázaných prostriedkov boja a ich použitie proti civilným cieľom. Ide napríklad o nemocnice, školy či evakuačné trasy. Týka sa aj to používania chemických zbraní.