Polícia vyzýva na opatrnosť pri príchode do Tatier
Z dôvodu silného vetra takisto varuje návštevníkov Vysokých Tatier pred zvýšeným rizikom pádu stromov alebo konárov.
Autor TASR
Poprad 31. decembra (TASR) - Polícia vyzýva vodičov prichádzajúcich do podtatranského regiónu na silvestrovské oslavy na opatrnosť. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti uviedlo, že v okrese Poprad je v súčasnosti uzavretá cesta III/3061 medzi obcami Štrba a Šuňava. Dôvodom je husté sneženie, silný vietor a nulová viditeľnosť.
Obchádzková trasa vedie po ceste III/3062. Na mieste je osadená závora a dopravné značenie pracovníkmi Slovenskej správy ciest. „Horský priechod Donovaly je uzavretý pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Povrch vozoviek vo Vysokých Tatrách a v Ždiari je prevažne zasnežený s utlačenou vrstvou snehu,“ upozorňuje polícia.
Z dôvodu silného vetra takisto varuje návštevníkov Vysokých Tatier pred zvýšeným rizikom pádu stromov alebo konárov. „Vzhľadom na silvestrovské presuny žiadame vodičov aj návštevníkov hôr o zvýšenú opatrnosť, prispôsobenie jazdy a pohybu aktuálnym poveternostným podmienkam,“ uzatvára polícia.
