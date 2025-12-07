< sekcia Regióny
Polícia vyzýva občanov, aby si dávali pozor na veci v dave ľudí
Autor TASR
Bratislava 7. decembra (TASR) - Bratislavská krajská polícia v súvislosti s adventným obdobím vyzýva ľudí, aby si dávali pozor na svoje osobné veci všade tam, kde je veľký pohyb ľudí. Predovšetkým počas nákupov v nákupných centrách, na trhoviskách, vianočných trhoch, koncertoch, ale aj pri presunoch mestskou hromadnou dopravou. Uviedla to na sociálnej sieti.
Polícia vyzýva ľudí, aby tašky a ruksaky, v ktorých majú osobné doklady, peňaženky a mobil, nenosili na chrbte, prípadne voľne prevesené cez rameno, ale aby ich mali pred sebou a držali ich blízko pri tele. Rovnako apeluje, aby v žiadnom prípade neodkladali kabelky a tašky do priestorov nákupného vozíka. Peňaženku a osobné doklady si nemajú nenechávať na miestach, odkiaľ je ich možné ľahko vybrať (v zadnom vrecku nohavíc alebo vo vrecku kabáta).
„Nenoste so sebou veľa peňazí, ale využívajte možnosť platby kartou. Platobnú kartu odporúčame nosiť oddelene od dokladov a peňazí, v žiadnom prípade nemajte PIN v blízkosti karty. V prípade odcudzenia karty bezodkladne kontaktujte banku a požiadajte o zablokovanie karty,“ uzavrela polícia.
