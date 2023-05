Polícia vyzýva obyvateľov Klokočiny na oznámenie útokov na deti

Nitra 15. mája (TASR) - Polícia v Nitre prijala oznámenie o násilnom konaní medzi deťmi. Na nitrianskom sídlisku Klokočina ohrozoval nožom 13-ročný chlapec o rok mladšieho chlapca a vyhrážal sa mu. Polícia vykonala výsluchy svedkov a podozrivého a prijala oznámenie pre podozrenie z trestného činu lúpeže.



"Po zistení, že podozrivá osoba nie je trestne zodpovedná, pretože nespĺňa vek trestnej zodpovednosti 14 rokov, bolo trestné stíhanie odložené, pretože je neprípustné v zmysle Trestného poriadku," potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Za trestný čin lúpeže so zbraňou hrozí v zmysle Trestného zákona trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.



V súvislosti s prípadom polícia poskytla informácie policajtom zaoberajúcim sa prevenciou a policajtom, ktorým je zverená tzv. územná pôsobnosť. "Žiadne iné oznámenia sme zo sídliska Klokočina a jeho okolia neprijali ani ako priestupok, ani ako trestné oznámenie," reagovala polícia na skutočnosť, že na množiace sa útoky na deti upozornili médiá rodičia detí, ktoré sa stali obeťami skupiny útočníkov. Do konania v tejto veci je aktuálne zapojený odbor sociálnych vecí a rodiny úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, mesto Nitra a mestská polícia.



Polícia vyzýva všetkých, ktorí v najväčšej mestskej časti Nitry na sídlisku Klokočina žijú, pracujú, študujú, na to, aby všetky podozrenia z protiprávneho konania oznámili polícii. Spádovým je pre nich Obvodné oddelenie Policajného zboru Nitra-západ, ktoré sídli na Štúrovej 72 v priestoroch bývalej SAD.