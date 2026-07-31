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ZBYSTRITE: Polícia vyzýva vodičov, aby sa vyhli úseku diaľnice D2
Na diaľnici sa v oboch smeroch vytvorili rozsiahle kolóny s dĺžkou približne 12 kilometrov.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava/Moravský Svätý Ján 31. júla (TASR) - Polícia vyzýva vodičov, aby sa v piatok večer vyhli úseku diaľnice D2 na úrovni Moravského Svätého Jána. Na diaľnici sa v oboch smeroch vytvorili rozsiahle kolóny s dĺžkou približne 12 kilometrov. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Z dôvodu rozsiahlej kolóny motorových vozidiel spôsobenej dvomi škodovými udalosťami a zároveň aj prácami na vozovke na diaľnici D2 v úseku 9,5 kilometra diaľnice v smere do Českej republiky, ktorá aktuálne dosahuje približne 12 kilometrov v obidvoch jazdných smeroch a začína na úrovni Moravského Sv. Jána, vyzývame vodičov k zvýšenej opatrnosti a zvýšenej trpezlivosti. Pokiaľ to situácia umožňuje, využite alternatívne trasy a uvedenému úseku diaľnice D2 v smere do Českej republiky sa vyhnite. Ak sa vyhnúť nemôžete, vzhľadom na vysoké teploty odporúčame zobrať si so sebou dostatočnú zásobu tekutín,“ napísala polícia.
Ako doplnila, premávku usmerňujú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave. Súčinnosť na mieste poskytujú aj hasiči.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
„Z dôvodu rozsiahlej kolóny motorových vozidiel spôsobenej dvomi škodovými udalosťami a zároveň aj prácami na vozovke na diaľnici D2 v úseku 9,5 kilometra diaľnice v smere do Českej republiky, ktorá aktuálne dosahuje približne 12 kilometrov v obidvoch jazdných smeroch a začína na úrovni Moravského Sv. Jána, vyzývame vodičov k zvýšenej opatrnosti a zvýšenej trpezlivosti. Pokiaľ to situácia umožňuje, využite alternatívne trasy a uvedenému úseku diaľnice D2 v smere do Českej republiky sa vyhnite. Ak sa vyhnúť nemôžete, vzhľadom na vysoké teploty odporúčame zobrať si so sebou dostatočnú zásobu tekutín,“ napísala polícia.
Ako doplnila, premávku usmerňujú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave. Súčinnosť na mieste poskytujú aj hasiči.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.