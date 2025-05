Polícia vyzýva vodičov na odparkovanie áut z blízkosti hraníc

Košice 20. mája (TASR) - Polícia v rámci uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením slintačky a krívačky vyzýva vodičov na odparkovanie svojich vozidiel z blízkosti hraničných priechodov. Dôvodom je, aby počas manipulácie s betónovými zábranami nedošlo k ich poškodeniu a hraničné priechody mohli byť vrátené do pôvodného režimu. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne s odstraňovaním betónových zábran a dopravného značenia na hraničných priechodoch v utorok od 21.00 h, pričom do polnoci budú hraničné priechody ešte strážené policajnými hliadkami.



Polícia sa obracia na vodičov, ktorí si svoje vozidlá nechávali zaparkované na jednej strane hraničného priechodu, pešo prešli cez hraničný priechod a tam nastúpili do druhého zaparkovaného auta.



„Na to, aby NDS mohla so svojou technikou pristúpiť k obnoveniu pôvodného stavu na hraničných priechodoch a zabezpečeniu ich bezproblémového prechodu, je nevyhnutné vytvoriť v blízkosti hraničných priechodov priestor na manipuláciu s betónovými zátarasami a dopravným značením,“ vysvetlila. Vodičov preto vyzýva na odparkovanie svojich áut z blízkosti hraničných priechodov, a to aby nedošlo k ich neúmyselnému poškodeniu.



Snahou polície a NDS je podľa jej slov zabezpečiť vodičom v čo najkratšom čase komfort bez zdržania pri prejazde hraničnými priechodmi. Cieľom je, aby všetky hraničné priechody na území Košického kraja boli v čo najkratšom čase po polnoci otvorené.