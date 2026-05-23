Polícia vzniesla obvinenie mužovi za zločin vraždy v Dúbravke
Polícia v stredu večer informovala, že v Bratislave došlo k útoku chladnou zbraňou na muža.
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vzniesol obvinenie 33-ročnému M. Z. za obzvlášť závažný zločin vraždy, ktorý sa stal v stredu (20. 5.) v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Taktiež bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie obvineného. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.
„V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvinenému 15 až 20 rokov za mrežami,“ spresnila polícia.
