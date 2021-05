Polícia si posvietila na vodičov v okrese Myjava

Myjava 27. mája (TASR) - Policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom vykonali v okrese Myjava v stredu z dôvodu nepriaznivého vývoja dopravnej nehodovosti, predovšetkým zvýšeného počtu dopravných nehôd zavinených vodičmi pod vplyvom alkoholu, na území mesta Myjava celookresnú osobitnú kontrolu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne na sociálnej sieti.







Počas dvojhodinovej kontroly policajti zastavili takmer 600 vodičov. Všetci zastavení vodiči boli zároveň podrobení dychovej skúške na zistenie alkoholu.



"Pri kontrole zistili jedného vodiča, ktorý viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu. Nafúkal 0,26 miligramu na liter, čo predstavuje 0,54 promile alkoholu. Za uvedený skutok bude prejednaný v správnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte, kde mu správny orgán môže uložiť pokutu od 150 do 800 eur a taktiež aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do troch rokov," uviedla polícia.



Ako doplnila, počas kontroly zistila aj jeden trestný čin. "Išlo o marenie výkonu úradného rozhodnutia, ktorého sa dopustila vodička, ktorá viedla vozidlo aj napriek uloženému zákazu činnosti. Za iné priestupky policajti uložili osem blokových pokút. V súvislosti s pozitívnym ovplyvnením bezpečnosti cestnej premávky budú dopravné akcie podobného charakteru vykonávané kontinuálne do konca roku 2021," informovala polícia.