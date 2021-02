Z krádeže v potravinách v Sačurove obvinili troch obyvateľov obce

Vranov nad Topľou 1. februára (TASR) – Z trestného činu krádeže polícia obvinila troch obyvateľov Sačurova v okrese Vranov nad Topľou vo veku 16, 18 a 52 rokov. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, ku krádeži v potravinách, z ktorej sú obvinení, došlo od 20. do 21. januára.



"Páchatelia na okne predajne vyhli zabezpečovaciu kovovú mrežu, okno vypáčili a cez tento otvor vošli do skladu a neskôr i do samotnej predajne. Odniesli si alkohol, tablet s nabíjačkou i optickou myškou, dva mobilné telefóny a nezabudli ani na finančnú hotovosť uloženú pod pokladničným pultom," uviedla Ligdayová s tým, že obvinení sú stíhaní na slobode.



Celkovú škodu vzniknutú krádežou i poškodením zariadenia majiteľ predajne podľa jej slov vyčíslil na 800 eur.