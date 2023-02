Z krádeže vlámaním do reštaurácie na Kysuciach obvinili dvojicu mužov

Krásno nad Kysucou 28. februára (TASR) - Policajti objasnili minulotýždňovú krádež vlámaním do reštaurácie v Krásne nad Kysucou. Dvoch mužov vo veku 35 a 38 rokov obvinili z prečinu krádeže v spolupáchateľstve. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



Obvinení mali 21. februára v nočných hodinách v Krásne nad Kysucou poškodiť bočné dvere do reštaurácie, následne vojsť dnu a z vnútorných priestorov odcudziť potraviny, liehoviny a finančnú hotovosť. "Uvedeným konaním vznikla predbežná škoda vo výške 400 eur a poškodením približne 80 eur," uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, na obvinených bol spracovaný podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby. "Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania," podotkla Kremeňová.