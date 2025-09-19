< sekcia Regióny
Lúpež v Slavošovciach: Obvinili 38-ročného muža
Policajtom sa podarilo zaistiť množstvo stôp, ktoré boli zaslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie.
Autor TASR
Slavošovce 19. septembra (TASR) - Zo zločinu lúpeže obvinil policajný vyšetrovateľ 38-ročného muža, ktorý už bol právoplatne odsúdený za viacero trestných činov. V prípade ide o násilné okradnutie 52-ročného muža v obci Slavošovce v okrese Rožňava. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
„Rožňavský policajný vyšetrovateľ v súčasnej dobe ďalej vykonáva procesné úkony a po ich vykonaní bude v zákonnej lehote spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny mu tentoraz hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov,“ uviedla hovorkyňa.
Oznámenie o napadnutí muža v Slavošovciach prijali policajti vo štvrtok na tiesňovej linke 158 krátko pred 1.30 h. Vyslaní príslušníci Policajného zboru na mieste zistili, že poškodený muž bol v miestnom pohostinstve a po tom, čo z neho vyšiel a chcel ísť domov, ho neznáma osoba mala stiahnuť na zem, na zemi päsťami udierať do oblasti hlavy a tváre a z vrecka nohavíc mu odcudziť finančnú hotovosť 1000 eur a mobilný telefón. „Poškodeného muža si do svojej starostlivosti prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), ktorá ho transportovala na ďalšie vyšetrenia do rožňavskej nemocnice. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia, ktoré si predbežne vyžiadajú dobu liečenia a práceneschopnosti do sedem dní,“ uviedla Ivanová.
Policajtom sa podarilo zaistiť množstvo stôp, ktoré boli zaslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie. K objasneniu prispeli aj kamerové záznamy, vďaka ktorým sa podarilo stotožniť svedka udalosti. Nasadený bol aj služobný pes na vypracovanie pachovej stopy.
„Výsledkom vynikajúcej miestnej a osobnej znalosti policajtov obvodného oddelenia i rožňavských kriminalistov bolo zadržanie a obmedzenie na osobnej slobode 38-ročného muža,“ skonštatovala Ivanová. Získaná dôkazná situácia umožnila vyšetrovateľovi muža obviniť.
