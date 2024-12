Polícia z lúpeže v Spišskej Novej Vsi obvinila 23-ročného muža

Spišská Nová Ves 30. decembra (TASR) - Zo zločinu lúpeže, ku ktorej došlo v piatok (27. 12.) v Spišskej Novej Vsi, obvinila polícia 23-ročného muža. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Polícia zároveň vyzýva verejnosť, aby si dávala väčší pozor na svoje osobné veci.



"Na cudziu bundu sa v piatok v tmavej noci, na jednej zo spišskonovoveských ulíc, ulakomil muž, ktorý dobehol pred ním utekajúcu ženu. Chytil ju za bundu a začal ňou mykať až dovtedy, kým žene bundu nevyzliekol. Žena z obavy o svoj život a zdravie utiekla na hlavnú cestu, kde zastavila prichádzajúce vozidlo a posádku požiadala o pomoc," spresnila Ivanová s tým, že keď to páchateľ zbadal, vzal si finančnú hotovosť a mobilný telefón. Bundu a peňaženku odhodil a utiekol. Policajti na základe detailného opisu podozrivého muža našli, obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na oddelenie.



Obvinený muž je podozrivý aj z krádeže mobilného telefónu z vrecka kabáta ženy, ku ktorej došlo vo štvrtok (26. 12.) pred polnocou pred jedným z obytných domov v Spišskej Novej Vsi.



Podľa Ivanovej evidujú od začiatku roka do polnoci z piatka na sobotu (28. 12.) 80 prípadov lúpeží. Z tohto sa ich policajtom v Košickom kraji podarilo objasniť 47. Polícia odporúča dávať si väčší pozor na svoje osobné veci, najmä mobilné telefóny, peňaženky či doklady, a ak je to možné, nepresúvať sa v tmavej noci jednotlivo. V prípade, ak dôjde k nepríjemnosti, skúsiť si zapamätať čo najviac z výzoru páchateľa a čo najskôr kontaktovať políciu.