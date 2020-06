Z nočných výtržností v Čiernej nad Tisou obvinili troch mužov

Čierna nad Tisou 24. júna (TASR) – V prípade konfliktu dvoch rodín pri bytovke v Čiernej nad Tisou (okr. Trebišov), ku ktorému došlo v noci na utorok (23. 6.), polícia obvinila z trestného činu výtržníctva troch mužov. Ide o 19-ročného mladíka z Čiernej nad Tisou a dvoch Košičanov vo veku 23 a 24 rokov. Informovala o tom v stredu košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Obvinení mali napadnúť šesť ľudí, pričom útočili hliníkovou tyčou či drevenými palicami. "Dvaja z poškodených utrpeli podľa predbežnej lekárskej správy ľahšie zranenia s dobou liečenia do sedem dní. Štyrom osobám neboli spôsobené zranenia, ktoré by si vyžiadali lekárske ošetrenie," uviedla Mésarová.



Obvinených, z ktorých dvaja už boli v minulosti súdne trestaní za majetkovú trestnú činnosť, umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na ich väzobné stíhanie. Za daný čin im hrozia tri roky väzenia.



Polícia v pondelok (22.6.) krátko pred 23.00 h prijala oznámenie, že sa pri bývalom mestskom kúpalisku v Čiernej nad Tisou bije až 30 ľudí s palicami. Vyslaná policajná hliadka zistila, že svoje nezhody riešili dve rozhádané rodiny, a to zjavne pod vplyvom alkoholu. Situáciu pomohol upokojiť až varovný výstrel policajta do vzduchu. Privolané policajné posily spacifikovali tri najagresívnejšie osoby, pričom voči jednej použili donucovacie prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku.