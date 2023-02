Polícia z obchodovania s drogami v Košiciach obvinila tri osoby

Košice 15. februára (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov a jednu ženu, ktorí obchodovali s drogami v Košiciach a okrese Košice-okolie. Trojicu počas pondelkovej (13. 2.) policajnej akcie a domových prehliadok zadržali kukláči. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



"Podľa predbežných výsledkov expertízy z časti zaisteného materiálu 33-ročný muž v jednom z rodinných domov v obci Budimír neoprávnene prechovával biely kryštalický materiál s obsahom metamfetamínu (pervitínu)," spresnila s tým, že z daného množstva by bolo možné vyrobiť niekoľko desiatok bežných dávok drogy.



Ďalší muž vo veku 27 rokov spolu s 21-ročnou ženou v byte v košickej mestskej časti Dargovských hrdinov neoprávnene prechovávali zelenú sušinu s prítomnosťou účinnej látky rastliny konope. Z nej by bolo podľa Ivanovej možné vyrobiť minimálne takmer 100 bežných dávok drogy.



Na mužov policajná vyšetrovateľka zároveň podala podnet na podanie návrhu na vzatie do vyšetrovacej väzby, žena je stíhaná na slobode.