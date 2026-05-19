Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
< sekcia Regióny

NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom Samuelovi Machalovi

.
Fotka nezvestného. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Naposledy bol videný v utorok o 10.00 h v nemocnici na Malackej ceste v Pezinku.

Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Polícia z Pezinka sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 25-ročnom Samuelovi Machalovi s trvalým pobytom v Bratislave. Naposledy bol videný v utorok o 10.00 h v nemocnici na Malackej ceste v Pezinku, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Podľa popisu polície je nezvestný 175 centimetrov vysoký, zavalitej postavy, má 140 kilogramov, hnedé oči a kučeravé dlhšie vlasy tmavej farby. Naposledy mal oblečené čierne tričko, čierne krátke nohavice, biele tenisky a mal čiernu cestovnú tašku.

Polícia žiada verejnosť v prípade, ak má akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby, aby jej ich oznámila na bezplatnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.


.

Neprehliadnite

Prezident SR sa stretol s podpredsedom čínskeho parlamentu

Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž

JANČOVIČOVÁ: Nadmerné zatínanie zubov môže preťažiť čeľusť

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov