Polícia z pokusu o vraždu v Rudňanoch obvinila 24-ročného muža
Podozrivú osobu zadržali a kriminalistickí technici na mieste udalosti zaistili stopy.
Autor TASR
Rudňany 8. marca (TASR) - Policajný vyšetrovateľ vzniesol 24-ročnému mužovi obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný v štádiu pokusu. „Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ informovala TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová. Prípad súvisí s udalosťou, ku ktorej došlo v piatok (6. 3.) v Rudňanoch v okrese Spišská Nová Ves.
Polícia predtým informovala, že v piatok ráno došlo v Rudňanoch k násilnej trestnej činnosti. Podozrivú osobu zadržali a kriminalistickí technici na mieste udalosti zaistili stopy. Bližšie podrobnosti nešpecifikovala.
