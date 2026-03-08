Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. marec 2026Meniny má Alan a Alana
< sekcia Regióny

Polícia z pokusu o vraždu v Rudňanoch obvinila 24-ročného muža

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Podozrivú osobu zadržali a kriminalistickí technici na mieste udalosti zaistili stopy.

Autor TASR
Rudňany 8. marca (TASR) - Policajný vyšetrovateľ vzniesol 24-ročnému mužovi obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný v štádiu pokusu. „Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ informovala TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová. Prípad súvisí s udalosťou, ku ktorej došlo v piatok (6. 3.) v Rudňanoch v okrese Spišská Nová Ves.

Polícia predtým informovala, že v piatok ráno došlo v Rudňanoch k násilnej trestnej činnosti. Podozrivú osobu zadržali a kriminalistickí technici na mieste udalosti zaistili stopy. Bližšie podrobnosti nešpecifikovala.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť