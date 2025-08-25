< sekcia Regióny
TOPÁNKOVÝ FANTÓM: Muž v Snine spôsobil škody za tisíce eur
Mladík spôsobil škodu poškodením zariadenia vo výške najmenej 7640 eur a škodu krádežou topánok vo výške približne 180 eur.
Autor TASR
Snina 25. augusta (TASR) - Polícia obvinila 18-ročného muža zo Sobraniec z trestného činu krádeže. V Snine sa násilným spôsobom dostal do predajne, zo skladu odcudzil tri páry topánok, sladkosti a nápoje. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, skutok sa stal v období od 20. do 21. augusta.
„Mladík spôsobil škodu poškodením zariadenia vo výške najmenej 7640 eur a škodu krádežou topánok vo výške približne 180 eur. Tohto konania sa dopustil napriek tomu, že už v máji tohto roka bol súdom právoplatne odsúdený,“ spresnila hovorkyňa. Muž po stotožnení a vypátraní skončil v cele policajného zaistenia.
