Z terorizmu obvinili muža pre vyhrážanie sa masovou vraždou na Spiši

Spišská Nová Ves 28. mája (TASR) – Policajný vyšetrovateľ obvinil muža, ktorý sa mal vyhrážať masovou vraždou na Spiši a ktorého polícia zadržala v noci na piatok (27. 5.). "Vzniesol mu obvinenie za obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaného v jednočinnom súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd," informoval v sobotu Policajný zbor (PZ) na sociálnej sieti.



K zadržaniu osoby výrazne prispel odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi. "Vykonali sme tiež domovú prehliadku, pri ktorej sme zaistili rozhodujúce digitálne stopy. Z doposiaľ vykonaných vyšetrovacích úkonov vyplýva, že hrozba teroristického útoku súvisiaca s videami na YouTube, ktoré sa posledné dni šírili internetom, je definitívne a jednoznačne odvrátená," ubezpečila ešte v piatok polícia. Zároveň zverejnila časti videozáznamu zo zadržania.



Zadržaná osoba nie je Aleš Š., ako to prezentoval názov užívateľského účtu na portáli YouTube. V tejto súvislosti polícia žiadala verejnosť, aby bola pri manipulácii s obsahom na sociálnych sieťach a v celom internetovom priestore mimoriadne ostražitá. "Každá informácia sprístupnená širokému spektru užívateľov je mimoriadne náchylná na zneužitie. V súčasnom štádiu trestného konania nebudeme zverejňovať žiadne ďalšie informácie, no v momente, keď to procesná situácia dovolí, poskytneme viac," uviedla polícia.