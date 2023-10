Polícia z vraždy muža v byte na Luníku IX obvinila 26-ročnú ženu

Košice 16. októbra (TASR) - V prípade vraždy 40-ročného muža, ku ktorej došlo v nedeľu popoludní v jednom z bytov na košickom sídlisku Luník IX, polícia už obvinila 26-ročnú ženu. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



"Získaná dôkazná situácia a vykonané potrebné procesné úkony umožnili vyšetrovateľovi odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach z obzvlášť závažného zločinu vraždy obviniť 26-ročnú Alžbetu," uviedla. Krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne trest odňatia slobody na doživotie.



Podľa vyšetrovania obvinená bodla muža ostrým predmetom do oblasti hrudníka a mužovi tým spôsobila zranenia, ktorým na mieste podľahol. K vražde malo dôjsť po predchádzajúcej vzájomnej slovnej výmene názorov krátko pred 16.00 h. Ženu policajti na mieste činu zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.



Kriminalistický technik zaistil viaceré stopy, ktoré boli zaslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie.