Za čiernu skládku v ovocnom sade hrozia mužovi dva roky

Považská Bystrica 16. júna (TASR) - Vyšetrovateľ enviropolície podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na 34-ročného muža z Považskej Bystrice a zároveň na právnickú osobu so sídlom v obci Sverepec v okrese Považská Bystrica. Za dva roky vytvorili v Púchove čiernu skládku stavebného odpadu. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.



„Obvinený ako konateľ spoločnosti mal v období od konca roka 2021 do mája 2023 zabezpečiť nelegálne navážanie a ukladanie odpadu do ovocného sadu v Púchove, čím došlo k vytvoreniu čiernej skládky. Na pozemku v súkromnom vlastníctve inej právnickej osoby sa malo nahromadiť celkovo takmer 2000 ton odpadu, najmä zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu, keramiky, zeminy a kameniva,“ informoval hovorca.



Znalec vyčíslil náklady na odstránenie odpadu na viac ako 91.000 eur. Konanie obvinených bolo podľa polície v rozpore so zákonom o odpadoch. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.