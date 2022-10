PAŠOVALI DROGY DO VÄZENIA: Teraz hrozí, že si v ňom pár rokov posedia

Leopoldov 17. októbra (TASR) - Z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi obvinila polícia päť osôb. Súvisí to so štvrtkovou (13. 10.) akciou na odhalenie prieniku zakázaných látok do leopoldovskej väznice. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.



Išlo o spoločnú akciu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave a Zboru väzenskej a justičnej stráže. "Prostredníctvom operatívnej činnosti boli zachytené informácie z podozrenia z drogovej trestnej činnosti. Podozrenia smerovali nielen k odsúdeným osobám, ale aj k civilným zamestnancom dodávateľov, ktorí pôsobia v areáli ústavu. Výsledkom spoločnej akcie bolo vo štvrtok šesť zadržaných osôb a zaistené látky, ktoré vyhodnocujú kriminalistickí experti," uviedla hovorkyňa. Experti vyhodnotili časť látok, ktoré policajti zaistili na základe vydaných príkazov na prehliadky v priestoroch ústavu a aj mimo neho. Do väznice bolo cez obvinených distribuované väčšie množstvo tabliet s účinnou látkou diazpam, oxazepan, naloxón, buprenorfín, ktorých držanie je v zmysle zákona zakázané.



"Z drogovej trestnej činnosti sú obvinené dve osoby z vonkajšieho prostredia. Ide o 40-ročného muža a 65-ročnú ženu, oboch z Piešťan. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie aj trom odsúdeným osobám, mužom vo veku 41, 29 a 34 rokov, ktorí si trest odpykávajú v ústave na výkon trestu v Leopoldove," doplnila Linkešová.



Vyšetrovateľ spolu s rozhodnutím o obvinení osôb predložil prokurátorovi aj návrh, aby boli všetky osoby stíhané väzobne. Súd o väzbe obvinených rozhodoval aj v pondelok. Na základe príkazu súdu boli obvinené osoby eskortované do výkonu väzby. V zmysle zákona im hrozí za distribúciu a prechovávanie drog trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov.