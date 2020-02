ZAPLATÍ ZA ALKOHOL: Vodičovi z Trenčianskej Teplej hrozí pokuta

Trenčianska Teplá 2. februára (TASR) - Pokuta až do výšky 800 eur v správnom konaní a zákaz šoférovania hrozí 49-ročnému vodičovi, ktorý jazdil v katastri obce Trenčianska Teplá-Dobrá v okrese Trenčín pod vplyvom alkoholu. Policajti mu zadržali i vodičský preukaz. Informovala o tom v nedeľu trenčianska krajská polícia na svojej stránke na sociálnej sieti.



Vodiča Fordu Focus policajti zastavili a skontrolovali po tom, ako na ceste I/61 spáchal dopravný priestupok. "Muža z okresu Trenčín policajti podrobili dychovej skúške s výsledkom merania 0,33 mg/l, čo predstavuje 0,69 promile alkoholu. Opakovaná dychová skúška ukázala o niečo nižšiu hodnotu, a to 0,26 mg/l, čo predstavuje 0,54 promile alkoholu," priblížila polícia.



Vodičovi policajti zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu mu zakázali. "V správnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte mu hrozí pokuta do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov. Okrem toho musí absolvovať psychologické vyšetrenia, čo je časovo aj finančne náročné. Tieto vyšetrenia sú povinné a výdavky na ne sa pohybujú v stovkách eur," upozornila polícia.