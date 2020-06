Za lúpež v stávkovej kancelárii hrozí Kežmarčanovi trest až 12 rokov

Spišská Nová Ves 19. júna (TASR) – Za lúpež v stávkovej kancelárii na Šafárikovom námestí v Spišskej Novej Vsi, ku ktorej došlo vo štvrtok 18. júna dopoludnia, hrozí 34-ročnému mužovi z Kežmarku trest odňatia slobody v trvaní sedem až 12 rokov. Informoval o tom Jaroslav Ličák z oddelenia komunikácie a prevencie košického krajského policajného riaditeľstva.



Kežmarčan mal vo štvrtok okolo 11.20 h vojsť do zadnej, pre personál určenej časti stávkovej kancelárie, kde sa v tom čase nachádzala 51-ročná pracovníčka. Aj napriek mužovej výzve na zachovanie ticha sprevádzanej gestikuláciou kuchynským nožom mala zamestnankyňa začať kričať. Následne došlo k osobnému stretu, pri ktorom žena utŕžila rezné poranenie ruky.



"Aj napriek mužskej sile a zraneniu sa poškodenej podarilo mužovi vyšmyknúť a vybehnúť z prevádzky na ulicu. Ten vybehol za ňou, no tam ho spacifikovali okoloidúci ľudia spoločne s pracovníčkou stávkovej kancelárie," uzavrel Ličák s tým, že zranenie, ktoré žena utrpela, si vyžiada dobu liečenia do siedmich dní.