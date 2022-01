Za päticou krádeží v potravinách a pohostinstvách bol jeden muž

Humenné 17. januára (TASR) – Z pätice krádeží v pohostinstvách a predajniach potravín, ku ktorým došlo v druhej polovici roka 2021 v troch obciach okresov Medzilaborce a Humenné, obvinila polícia 44-ročného Michalovčana. Poškodeným subjektom spôsobil škodu 5000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa prešovského krajského policajného riaditeľstva Jana Ligdayová.



Prvou prevádzkou, do ktorej sa mal obvinený začiatkom júla 2021 vlámať, bola predajňa v obci Repejov v okrese Medzilaborce. "Krompáčom rozbil sklenené plastové dvere, vošiel dnu a ukradol cigarety rôznych značiek i finančnú hotovosť, ktorú našiel," priblížila Ligdayová. Škodu, ktorú svojím konaním spôsobil, vyčíslili na viac ako 900 eur.



Koncom augusta mal Michalovčan kradnúť v pohostinstve v obci Čabiny, takisto v okrese Medzilaborce. Tu mal vypáčiť zámok na okne a z prevádzky si odniesť finančnú hotovosť a viac ako 170 škatuliek cigariet. "Poškodený subjekt škodu vyčíslil na 730 eur," doplnila hovorkyňa s tým, že v tejto prevádzke svoj skutok o mesiac zopakoval, pričom škodu po jeho druhej návšteve vyčíslili na viac ako 2440 eur.



V septembri tiež obdobným spôsobom poškodil aj prevádzku v obci Lieskovec v okrese Humenné, odkiaľ odcudzil pokladničnú schránku na peniaze. Škodu v tomto prípade zatiaľ nevyčíslili. O mesiac neskôr sa vrátil aj do predajne v Repejove, odkiaľ si opäť odniesol peniaze i cigarety, spolu v hodnote viac ako 1000 eur.



"Štyridsaťštyriročný Michalovčan bol vypátraný a bol obmedzený na osobnej slobode pracovníkmi Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom, a to v piatok 14. januára," uzavrela Ligdayová s tým, že na základe dôkaznej situácie čelí muž obvineniu z trestných činov krádeže a porušovania domovej slobody.