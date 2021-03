Polícia za pomoci služobného psa vypátrala 83-ročného muža

Bratislava 30. marca (TASR) - Bratislavským policajtom sa v pondelok večer (29. 3.) podarilo za pomoci služobného psa vypátrať 83-ročného muža, ktorý bol od rána nezvestný. Z domu mal odísť okolo 10.00 h, pričom odvtedy nedal o sebe nikomu vedieť. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Michal Szeiff.



"Hliadky bratislavskej pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ), služobnej kynológie a obvodného oddelenia PZ Pezinok boli v priebehu včerajšieho dňa, krátko pred 20.30 h, vyslané do obce Štefanová. Dôvodom bolo oznámenie na linke 158 o nezvestnosti 83-ročného muža," priblížil hovorca.



Ako uviedol, policajti sa skontaktovali s príbuznými muža a na základe jeho popisu začali s okamžitým prehľadávaním okolia. Počas toho sa služobný pes vydal cez pole k lesnému porastu a označil štekotom osobu v oblasti za potokom. "Aj na základe jeho reakcie jeho psovod - policajt oddelenia služobnej kynológie - prešiel cez potok. Na druhej strane potoka v lesnom poraste našiel nezvestného muža, ktorý bol dezorientovaný, mal premočené oblečenie a triasol sa od zimy," vysvetlil Szeiff.



Dodal, že psovod následne muža preniesol cez potok na rukách a s ďalšími kolegami ho uložili do služobného vozidla, v ktorom mu poskytovali prvú pomoc až do príchodu záchrannej služby. Muž bol následne prevezený do jednej z bratislavských nemocníc.