Za porušenie domovej slobody hrozí trom mužom päťročné väzenie

Prešov 6. mája (TASR) – Polícia v Prešove obvinila troch mužov z obce Víťaz v okrese Prešov z trestného činu porušovania domovej slobody spáchaného formou spolupáchateľstva. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k skutku došlo v nedeľu večer v jednom z rodinných domov v obci Široké v rovnakom okrese.



"Štyria muži neoprávnene vnikli do domu a v jednej z izieb fyzicky napadli 35-ročnú ženu a dvoch mužov vo veku 39 a 47 rokov. Napadnuté osoby kládli odpor, neskôr útočníci od svojho konania upustili a z domu ušli. Napadnutá žena utrpela drobné povrchové poranenia a jeden z mužov utrpel poranenie ústnej dutiny. Ani jedno zo zranení si nevyžiadalo lekárske ošetrenie," uviedla Ligdayová s tým, že osoby podozrivé zo spáchania tohto činu krátko po ňom zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.



"Okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z uvedeného trestného činu trom mužom vo veku 32, 33 a 35 rokov z obce Víťaz. Na jedného z nich vyšetrovateľ vypracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby, ďalší dvaja obvinení boli po vykonaní potrebných procesných úkonov prepustení zo zadržania a budú stíhaní na slobode," doplnila Ligdayová.



Zákon pri tomto trestnom čine stanovuje podľa nej pre páchateľov trestnú sadzbu odňatia slobody na jeden až päť rokov.