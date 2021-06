MUŽ ÚTOČIL MAČETOU: Napadol ňou ďalšieho muža

Vechec 30. júna (TASR) – Trest odňatia slobody na štyri až desať rokov hrozí 38-ročnému mužovi, ktorý v stredu (30. 6.) v obci Vechec v okrese Vranov nad Topľou sekol do chrbta mačetou iného muža. O prípade informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Ako uviedla, k incidentu došlo v jednom z rodinných domov krátko po polnoci. "Napadnutý muž (39) utrpel ranu na zadnej stene hrudníka," priblížila s tým, že útočníka polícia zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia.



Vranovský vyšetrovateľ útočníka obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví a spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.