Polícia za utorok eviduje v Trnavskom kraji 12 nehôd a 13 zranených

Trnava 30. júna (TASR) – Spolu 12 dopravných nehôd a 13 zranených evidujú policajti za utorok (29. 6.) v rámci Trnavského kraja. Podľa krajskej policajnej hovorkyne Zlatice Antalovej sa sedem nehôd s desiatimi zranenými s dobou liečenia do 42 dní stalo v troch okresoch - Trnava, Piešťany a Hlohovec.



"Hneď ráno skončilo po náraze na streche auto SsangYong. Nehoda sa stala na križovatke ulíc Jána Sambucusa a Štúrova v Trnave, kde 45-ročná vodička Škody Octavia pravdepodobne nedala pri vychádzaní z vedľajšej cesty prednosť autu SsangYong Rexton, ktoré išlo po hlavnej. V aute sa okrem 36-ročného vodiča viezli štyri osoby, z toho jedno iba štvorročné dieťa. Všetci spolujazdci sa zranili. Policajti vodičke na mieste zadržali vodičský preukaz," uviedla Antalová.



V okrese Trnava je v evidencii za utorok tiež nehoda, pri ktorej 12-ročný cyklista náhle vbehol do cesty 39-ročnému vodičovi v obci Dolné Lovčice, ďalšia, kde 26-ročná vodička v Trnave na Ulici Jána Bottu nedobrzdila a narazila do zadnej časti VW Passat CC, ktoré poškodilo auto Fiat Punto, a tiež, keď 30-ročný vodič auta VW Passat nedal v Trnave prednosť protiidúcemu vozidlu Škoda Octavia na Odbojárskej ulici.



"V okrese Piešťany štvorročný chlapec náhle vybehol vo Vrbovom spoza stojaceho auta do jazdnej dráhy 27-ročnej vodičky Mitsubishi. V okrese Hlohovec sa v obci Bojničky stala nehoda, keď 15-ročný cyklista vošiel do stredu jazdného pruhu, kde sa zrazil s autom Ford Fiesta. Jeho 64-ročný vodič sa mladíkovi snažil vyhnúť a skončil v murovanom plote. A tiež keď na križovatke ulíc Tehelná a Nitrianska v Hlohovci 53-ročný vodič auta Fiat Croma pri odbočovaní vpravo narazil do 58-ročného cyklistu, ktorý išiel vedľa neho," doplnila hovorkyňa.



Policajti podrobili vodičov a cyklistov dychovým skúškam. Všetky mali negatívny výsledok.



Polícia vzhľadom na začínajúce sa školské prázdniny apeluje na vodičov, aby zvýšili opatrnosť najmä v uliciach miest a obcí. Rodičov zároveň žiada, aby už od útleho veku svojim deťom vysvetľovali pravidlá bezpečného správania sa v premávke.