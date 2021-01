Za vlámanie do bytového domu hrozí Bratislavčanovi až päťročný trest

Bratislava 19. januára (TASR) – Trest odňatia slobody na jeden až päť rokov hrozí 35-ročnému mužovi, ktorý sa mal v pondelok vlámať do pivnice bytového domu v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.



„Podľa doterajších informácií mal muž v čase okolo 13.30 h protiprávne vniknúť do priestorov bytového domu na Haburskej ulici v Bratislave a tam s použitím násilia prekonať zámok na jednej z pivničných kobiek," uviedla hovorkyňa. Následne mal byť prichytený majiteľom, ktorého mal s nožom v ruke vyzvať, aby ustúpil, a ujsť.



Na miesto boli privolaní policajti, ktorí po príchode daného muža našli, obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. Po vykonaní potrebných úkonov bol obvinený podľa slov polície umiestnený v cele policajného zaistenia.



„Na základe zabezpečenej dôkaznej situácie a doposiaľ vykonaných procesných úkonov vzniesol vyšetrovateľ obvinenie z trestného činu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru v súbehu s trestným činom krádeže v štádiu pokusu," priblížila hovorkyňa.