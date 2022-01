SO SEKEROU V RUKE: Muž sa vyhrážal smrťou mužovi, žene a jej deťom

Považská Bystrica 12. januára (TASR) – Považskobystrickí policajti obvinili 44-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. So sekerou v ruke sa vyhrážal smrťou mužovi, žene a jej maloletým deťom.



Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, obvinený muž sa mal na lúke v jednej z obcí v okrese Považská Bystrica so sekerou v ruke rozbehnúť po mužovi, žene a jej maloletých deťoch. Mal sa vyhrážať, že ich všetkých zabije. Po príchode policajnej hliadky mal svoje vyhrážky opakovať.



"Policajná hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Považská Bystrica agresívnemu mužovi obmedzila osobnú slobodu a umiestnila ho v policajnej cele. Policajti spracovali návrh na vzatie obvineného do väzby," informovala hovorkyňa s tým, že v prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.