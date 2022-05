Polícia zabránila skoku 27-ročnej ženy z okna bytového domu

Bratislava 23. mája (TASR) - Policajti zabránili v pondelok ráno 27-ročnej žene pri skoku z okna medzi deviatym a desiatym poschodím obytného domu na ulici Ľ. Fullu v bratislavskej Karlovej Vsi. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Po príchode na miesto spozorovali ženu držiacu z posledných síl za ruku druhú ženu, ktorá visela celým telom z okna a snažila sa odkopnúť od fasády domu a spadnúť dole. "Policajti k žene priskočili a pomohli jej visiacu ženu vtiahnuť do vnútra chodby. Nakoľko obe ženy boli zjavne rozrušené a plakali, policajti na miesto privolali záchrannú službu a až do jej príchodu obe upokojovali," priblížil Szeiff.



Ženu, ktorá chcela z okna vyskočiť, previezli sanitkou do jednej z nemocníc. Druhá žena pomoc odmietla, zranenia neutrpela.