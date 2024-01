Polícia začala po nehode v Domaniži trestné stíhanie

Domaniža 15. januára (TASR) - Tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala v pondelok popoludní v miestnej časti obce Domaniža Kardošova Vieska v Považskobystrickom okrese, si vyžiadala životy 17-ročného a 22-ročného muža. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



"Osemnásťročný vodič po prejdení ľavotočivej zákruty začal predchádzať pred ním idúce vozidlo. Na mokrej vozovke dostal šmyk a narazil bočnou stranou vozidla do rohu rodinného domu," informuje polícia.



Podľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby jednu osobu po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice v Považskej Bystrici s poranením hlavy. Ďalší pacient s poranením brucha bol letecky transportovaný do nemocnice v Žiline.