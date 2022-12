Polícia začala pre násilný incident na Obchodnej trestné stíhanie

Bratislava 1. decembra (TASR) - Polícia začala pre násilný víkendový incident na Obchodnej ulici v centre Bratislavy trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, v súbehu s trestným činom výtržníctva. Bratislavskí policajti o tom informujú na sociálnej sieti. Štátna polícia sa prípadom začala zaoberať po otázkach TASR.



"Do pár hodín od informovania o tejto udalosti sa na policajnom oddelení prihlásil muž podozrivý zo spáchania uvedeného skutku. S ním boli vykonané potrebné procesné úkony, smerujúce k náležitému objasneniu veci," uviedla polícia. Vyšetrovanie podľa nej naďalej pokračuje.



K násiliu pri križovatke ulíc Obchodná a Vysoká došlo v noci na sobotu (26. 11.). Zachytáva ho aj video zverejnené na sociálnych sieťach, na ktorom vidno konflikt medzi dvoma mužmi. Jeden z nich po kopnutí do hlavy zostane ležať na zemi.



Incident pre TASR potvrdili z bratislavskej mestskej polície, ktorá na mieste zasahovala aj so zdravotnými záchranármi. Štátna polícia tvrdí, že mestská polícia jej prípad neoznámila, a preto ho začali riešiť až po novinárskych otázkach a medializovaných informáciách.



Centrum Bratislavy bolo v uplynulých rokoch dejiskom viacerých násilných incidentov, z ktorých niektoré skončili aj tragicky. Na konci decembra 2019 došlo k napadnutiu mladíka, niekoľko týždňov predtým mali dvaja Srbi nadránom napadnúť a usmrtiť 22-ročného krajana. V roku 2018 na Obchodnej ulici napadol Juraj Hossu Filipínca Henryho Acordu. Ten na následky poranení neskôr v nemocnici zomrel. Za zabitie Acordu si Hossu odpykáva deväťročný nepodmienečný trest odňatia slobody.