Polícia začala pre posprejované budovy v Bratislave trestné stíhanie

Bratislava 4. augusta (TASR) - Polícia začala pre posprejovanie viacerých budov v historickom centre Bratislavy červenými nápismi, ako "trans is beauty", "queer power", "god is trans" či "queer revolution is coming", trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí doposiaľ neznámemu páchateľovi trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Popísaním fasád viacerých budov bola podľa polície spôsobená škoda, ktorej celková výška je predmetom dokazovania. Posprejovaná bola fasáda budovy na Klobúčnickej ulici, Starej radnice na Hlavnom námestí v Bratislave či bratislavského magistrátu na Primaciálnom námestí. Červené nápisy sa objavili najmä na cirkevných budovách. Bratislavská arcidiecéza eviduje posprejovaný kláštorný kostol Milosrdných bratov, ale aj objekty uršulínok, františkánov, kapucínov a jezuitov.



"V danej lokalite sa nachádza mestský kamerový systém a v súčasnosti analyzujeme zábery, ktoré môžu pomôcť zadržať páchateľa," uviedli v utorok (3. 8.) pre TASR z bratislavskej mestskej polície.



Mestská časť Staré Mesto takéto počínanie odsúdila. "Za žiadnych okolností nie je možné sympatizovať s ničením a devastáciou. Okrem toho, že posprejované objekty sú vizuálnym smogom, majiteľom poškodených budov vznikajú reálne škody a majú náklady s odstraňovaním," podotkla samospráva.







Riaditeľ arcibiskupského úradu Tibor Hajdu pre TASR uviedol, že je to poľutovaniahodný čin, ktorý spôsobil nemalé materiálne škody. "Bude náročné a veľmi prácne poškodené priečelia obnoviť," uviedol.