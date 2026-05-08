< sekcia Regióny
Polícia začala pre tragickú nehodu pri Bottove trestné stíhanie
K tragickej dopravnej nehode došlo vo štvrtok popoludní na ceste medzi obcami Bottovo a Pavlovce, osobné auto pri udalosti vrazilo do stromu.
Autor TASR
Bottovo 8. mája (TASR) - Polícia pokračuje vo vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody, ku ktorej došlo vo štvrtok (7. 5.) pri obci Bottovo v okrese Rimavská Sobota. V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K tragickej dopravnej nehode došlo vo štvrtok popoludní na ceste medzi obcami Bottovo a Pavlovce, osobné auto pri udalosti vrazilo do stromu. Pri nehode prišiel o život 23-ročný vodič, jeho 45-ročná spolujazdkyňa utrpela ťažké zranenia a do nemocnice ju prevážali leteckí záchranári.
„Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre usmrtenie. Na mieste boli tiež prítomní znalci z odboru cestnej dopravy a z odboru zdravotníctva,“ priblížila polícia.
K tragickej dopravnej nehode došlo vo štvrtok popoludní na ceste medzi obcami Bottovo a Pavlovce, osobné auto pri udalosti vrazilo do stromu. Pri nehode prišiel o život 23-ročný vodič, jeho 45-ročná spolujazdkyňa utrpela ťažké zranenia a do nemocnice ju prevážali leteckí záchranári.
„Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre usmrtenie. Na mieste boli tiež prítomní znalci z odboru cestnej dopravy a z odboru zdravotníctva,“ priblížila polícia.