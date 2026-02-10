Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia začala pre únik plynu v bratislavskej Vrakuni trestné stíhanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta

Z potrubia regulačnej stanice vo Vrakuni v pondelok večer unikal plyn. Na jeho zápach sa sťažovali najmä obyvatelia východnej časti hlavného mesta.

Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Polícia začala v súvislosti s pondelkovým (9. 2.) únikom plynu v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia v súbehu s trestným činom krádeže. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie páchateľ doposiaľ neznámym predmetom odtrhol tlakovú nádobu, ako aj časti plynového potrubia, čím došlo k úniku plynu. Presná výška spôsobenej škody je predmetom ďalšieho dokazovania,“ uviedol Szeiff. Dodal, že po totožnosti neznámeho páchateľa policajti aj naďalej intenzívne pátrajú.

Z potrubia regulačnej stanice vo Vrakuni v pondelok večer unikal plyn. Na jeho zápach sa sťažovali najmä obyvatelia východnej časti hlavného mesta. Hasiči našli zdroj úniku plynu z poškodeného stredotlakového potrubia regulačnej stanice v mestskej časti Vrakuňa. V spolupráci s majiteľom potrubia únik plynu zastavili.
