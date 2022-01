Polícia začala pre útok v Miloslavove ďalšie trestné stíhanie

Bratislava 10. januára (TASR) - Polícia začala v súvislosti s útokom na 11-ročné dievča v Miloslavove ďalšie trestné stíhanie vo veci úmyselného trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného na chránenej osobe v súbehu s úmyselným trestným činom výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff.



"V prípade, ak sa v priebehu vyšetrovania na základe zadovážených dôkazov preukáže podozrenie zo spáchania aj iných trestných činov, vyšetrovateľ bude postupovať v zmysle zákona a začne trestné stíhanie aj v ďalších trestných činoch," naznačil Szeiff. Prípadom sa zaoberajú policajti Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.



Maloleté dievča mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15- a 16-ročné deti.



Podľa medializovaných informácií by takýto prípad nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti.