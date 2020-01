Polícia začala pre zaťatú sekeru na aute v Oslanoch trestné stíhanie

Oslany 7. januára (TASR) - Prievidzskí policajti pátrajú po doposiaľ neznámom páchateľovi, ktorý do zaparkovaného auta Peugeot 206 v husto obývanej lokalite pred bytovým domom v Oslanoch (okres Prievidza) zabodol sekerou plastové vrecko s obsahom neznámej bielej látky. Po kapote navyše pohádzal ešte ďalších osem vreciek s neznámou látkou. Informovala o tom v utorok trenčianska krajská polícia na svojej stránke na sociálnej sieti.



Páchateľ sa mal skutku dopustiť v čase od 5. januára od 19.00 h do pondelka (6.1.) do 7.40 h. "Privolané hliadky polície zabezpečili miesto činu a následne hasiči látku bezpečne zaistili, dekontaminovali miesto a zabezpečili odvoz vreciek s neznámou látkou na vykonanie expertízy v Regionálnom ústave verejného zdravotníctva v Bratislave," uviedli policajti.



Predbežné skúmanie zaistenej látky podľa nich vylúčilo, že ide o antrax alebo inú obdobne nebezpečnú látku. Táto však bude podrobená ďalšiemu skúmaniu za účelom presného zistenia, o akú látku ide.



"Neznámy páchateľ týmto skutkom úmyselne vydal ľudí do nebezpečenstva. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. Za tento skutok je trestná sadzba v zmysle zákona na štyri až desať rokov," dodali policajti.