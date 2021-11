Polícia začala pre zranenie policajtov na protestoch trestné stíhanie

Bratislava 18. novembra (TASR) - V súvislosti so zranením policajtov pyrotechnikou počas stredajších (17. 11.) protestov v Bratislave polícia už začala trestné stíhanie. Za útok na verejného činiteľa hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Doposiaľ neznámy páchateľ hodil z davu účastníkov zhromaždenia v blízkosti parku na Námestí slobody smerom k policajtom guľový predmet so zapáleným knôtom, ktorý explodoval. Horiace úlomky tohto predmetu spôsobili dvom policajtom zranenia vo forme popálenín, ktoré si vyžiadali ošetrenie v zdravotníckom zariadení," priblížila polícia. Došlo tiež k poškodeniu odevných zvrškov daných policajtov.



Zranenia utrpel člen antikonfliktného tímu a príslušník Mestskej polície Bratislava. Incident sa stal krátko po 18.30 h v okolí Úradu vlády SR. V blízkosti miesta zadržali policajti 36-ročného muža, ktorého eskortovali na policajné oddelenie za účelom vykonania ďalších procesných úkonov.



Ako vysvetlila polícia, možnú dĺžku trestu odňatia slobody ovplyvnilo to, že k spáchaniu skutku došlo v zmysle zákona závažnejším spôsobom konania - so zbraňou.



Na Deň boja za slobodu a demokraciu sa na viacerých miestach v Bratislave konali protesty, na ktorých sa zúčastňovali stovky ľudí.