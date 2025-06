Polícia začala trestné stíhanie po incidente v obci Veľká Ida

Veľká Ida 29. júna (TASR) - Polícia začala po sobotňajšom (28. 6.) incidente v obci Veľká Ida v okrese Košice-okolie trestné stíhanie. Zároveň ubezpečila, že po zásahu policajných hliadok tam nedošlo k zraneniu osôb. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach tak na sociálnej sieti reagovalo na video, ktoré spochybňuje postup policajných príslušníkov.



„Polícia od prijatia oznámenia v uvedenej veci intenzívne koná. Začaté bolo trestné stíhanie pre prečin výtržníctva, nie je však vylúčené, že ďalším vyšetrovaním budú naplnené skutkové podstaty ďalších trestných činov,“ uviedla polícia.



Vysvetlila, že na tiesňovej linke 158 krátko pred 20.00 h prijali policajti oznámenie o fyzickom incidente medzi niekoľkými stovkami osôb pred miestnou prevádzkou. Po príchode na miesto policajti spozorovali osoby, ktoré boli zjavne pod vplyvom alkoholu, správali sa vulgárne a hlučne. „Jedna z prítomných osôb sa agresívnym spôsobom rozbehla so zdvihnutými rukami oproti policajtom, čo vzbudilo dôvodnú obavu, že môže dôjsť k fyzickému útoku voči zakročujúcim policajtom. Osoba bola za použitia donucovacích prostriedkov spacifikovaná a ako podozrivá zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku eskortovaná na príslušné oddelenie,“ priblížilo KR PZ.



Následne sa osoby ešte vo väčšom počte podľa polície presunuli pred budovu obvodného oddelenia PZ, kde poškodzovali majetok objektu polície aj vozidlá prechádzajúce popri miestnej osade, boli hlučné a okoloidúcim vodičom ukazovali hanlivé gestá. Na miesto bolo ihneď vyslaných niekoľko ďalších policajných hliadok na zabezpečenie obnovy verejného poriadku a upokojenie situácie.



„Policajti sa zhluk agresívnych osôb snažili vytlačiť do miestnej osady, ich agresivita sa však stupňovala. Do zakročujúcich hliadok hádzali kamene, fľaše a iné predmety, ktoré zasiahli aj jedného zo zakročujúcich policajtov. Voči davu boli v zmysle zákona použité varovné výstrely do vzduchu. Osoba, ktorá zaútočila na policajta, bola taktiež za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovaná, stotožnená a predvedená na príslušné oddelenie z dôvodu podozrenia zo spáchania prečinu výtržníctva," upozornilo KR PZ.



Keďže na zakročujúcich policajtov útočil aj dav agresívnych psov, policajti v zmysle zákona použili nesmrtiace zbrane. Keďže zhluk stoviek osôb sa s agresívnymi prejavmi správania približoval k policajtom a nereagoval na výzvy polície, použité boli opäť aj varovné výstrely. „K zraneniu žiadnych osôb nedošlo,“ ubezpečila polícia s tým, že po obnovení verejného poriadku prijali ďalšie preventívne opatrenia. Na určitý čas uzavreli prístupovú cestu do obce a situáciu do skorých ranných hodín naďalej monitorovali, aby nedošlo už k žiadnemu ďalšiemu incidentu ani narušeniu verejného poriadku.