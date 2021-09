Polícia začala trestné stíhanie pre úmrtie malého chlapca v šachte

Košice 26. septembra (TASR) – Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súvislosti so sobotňajším (25. 9.) tragickým úmrtím štvorročného dieťaťa v Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



Ako povedala, podľa doterajších zistení sa chlapec nachádzal spolu s ďalšími maloletými deťmi na obecnom zbernom dvore. „V tom čase bol riadne otvorený, pričom za doposiaľ nezistených okolností spadol do šachty na vodu, slúžiacej na prípadné hasenie požiarov, ktorá bola zabezpečená plastovým poklopom,“ uviedla.



Polícia miesto udalosti zadokumentovala a zisťuje bližšie okolnosti, za akých k úmrtiu dieťaťa došlo.