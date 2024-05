Polícia začala trestné stíhanie pre úmrtie muža v Bratislave

Bratislava 11. mája (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s úmrtím muža po intoxikácii vo Vlčom hrdle v Bratislave. Všetky tri osoby z rannej udalosti si mali stav intoxikácie spôsobiť vedome. Uviedla to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.



"Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania môžeme povedať, že všetky tri osoby si stav intoxikácie mali spôsobiť vedome a vlastným konaním. Keďže vyšetrovanie presných príčin, ako aj okolností uvedeného prípadu naďalej intenzívne pokračuje, bližšie informácie verejnosti poskytneme, len čo to procesná situácia umožní," ozrejmila polícia.



Počas nočnej spoločenskej akcie vo Vlčom hrdle pomáhali záchranári trom osobám pre podozrenie na intoxikáciu drogami. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyslalo záchranku k 27-ročnému mužovi s poruchou vedomia a zástavou srdca, ktorý zomrel počas prevozu do nemocnice. Záchranári pomáhali aj dvom ženám vo veku 27 a 28 rokov, ktoré boli podľa slov polície rovnako pod vplyvom alkoholu a omamných a psychotropných látok.