Polícia začala trestné stíhanie pre rannú tragickú nehodu v Košiciach

Košice 18. februára (TASR) - Trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia začala polícia v súvislosti s utorkovou rannou dopravnou nehodou v Košiciach. O život pri nej prišiel 64-ročný chodec. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



K nehode došlo krátko pred 6.00 h na ceste I/16 v Košiciach. Podľa doterajších zistení 47-ročná vodička z okresu Košice-okolie išla osobným autom zn. Dacia Duster v smere od Šace do Košíc. "Pri odbočke na košickú mestskú časť Poľov došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k stretu vozidla s chodcom, ktorý v tom čase prechádzal cez cestu po priechode pre chodcov," spresnila Mésarová s tým, že bližšie okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.







U vodičky požitie alkoholických nápojov zistené nebolo, negatívny mala aj orientačný test na drogy. Vozidlo bolo zaistené pre potreby znaleckého skúmania. Na mieste jej zadržali aj vodičský preukaz a ďalšiu jazdu zakázali. Pri dopravnej nehode podľa polície zranenia neutrpela. U nebohého chodca bude prítomnosť alkoholu a iných návykových látok zisťovaná pri pitve.



Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby predtým informovala, že muž zraneniam podľahol počas transportu do nemocnice, a po prvotnom ošetrení bola z dôvodu ťažkej stresovej reakcie transportovaná do košickej nemocnice aj 47-ročná žena.