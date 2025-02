Polícia začala trestné stíhanie pre nehodu troch áut pri Bidovciach

Prečítajte si aj: Pri Bidovciach došlo k nehode troch áut, hlásia zranených

Košice 20. februára (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví v súvislosti so stredajšou (19. 2.) dopravnou nehodou troch osobných áut pri Bidovciach v okrese Košice-okolie. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.Podľa doterajších zistení 69-ročný vodič z okresu Košice-okolie išiel na aute značky Toyota po ceste smerom z Bidoviec do Nižnej Kamenice.spresnila s tým, že v dôsledku toho prešla vodička do protismeru, kde sa zrazila s autom značky Toyota. Následne sa zrazila aj s vozidlom značky Honda, ktoré skončilo prevrátené na boku.Podľa predbežných lekárskych správ utrpeli ťažké zranenia dvaja vodiči a dvaja spolujazdci z vozidiel Peugeot a Honda.dodala Mésarová.Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Úsek cesty bol dočasne uzavretý. Presná príčina vzniku dopravnej nehody a miera zavinenia jej účastníkov je predmetom ďalšieho vyšetrovania.